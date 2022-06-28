В Лондоне начинают "мобилизацию" армии

Начальник британского генштаба Патрик Сандерс во время выступления в Королевском объединенном институте вооруженных сил заявил, что НАТО следует приготовиться, чтобы предотвратить возможную войну в Европе, поскольку Россия может решиться на новый шаг в этом направлении, пишет The Independent.

Сандерс заявил, что масштабы российской спецоперации на Украине "беспрецедентны" – по его словам, среди российских и украинских солдат убитыми числятся десятки тысяч, множество раненых, взятых в плен или пропавших без вести.

"Я считаю, что мы переживаем такой же исторический период, как и наши предки 80 лет назад. И сейчас, как и тогда, наш выбор окажет непропорциональное влияние на будущее", – сказал военный.

Сандерс опасается, что Россия может предпринять шаги и в отношении других стран. В этой ситуации, полагает он, нужно действовать максимально быстро, чтобы Великобритания не оказалась втянутой в прямой конфликт из-за ее неспособности сдержать экспансию.

Главнокомандующий призвал НАТО готовиться к военным действиям. В свою очередь, он решил провести в стране "Операцию по мобилизации", которая будет направлена на повышение готовности солдат, ускорение модернизации, переосмысление тактики ведения войны и пересмотр структуры армии.