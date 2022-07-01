В уходе российских войск со Змеиного нашли тайный смысл

В уходе российских войск со Змеиного нашли тайный смысл
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Эксперты допустили продолжение боев за регион

Российское Минобороны накануне сообщило о выводе горнизона с острова Змеиный в качестве "жеста доброй воли". Согласно заявлению ведомства, все боевые задачи в регионе были выполнены. Там отдельно подчеркнули, что теперь Киев не сможет "спекулировать на теме продовольственного кризиса". Эксперты и военные оценили, с чем именно было связано такое решение военных России. 

Комбриг "Востока" Александр Ходаковский полагает, что тактика на острове не оправдала себя. По его словам, когда армия что-то берет и удерживает из политических соображений, может страдать в военном смысле, неся неоправданные потери ради принципа. Он указал, что наши на Змеином "сидели и выгребали", а теперь такая участь предстоит противнику, пишет Общественная служба новостей

Похожего мнения придерживается и военный эксперт Константин Сивков. В беседе с изданием "Взгляд" он допустил, что ВС РФ решили вывести горнизон из-за французских САУ СAESAR, которые ВСУ развернули в 36 км от Змеиного. Вероятный удар грозил большими потерями личного состава, а отразить атаку наличными силами было сложно. 

Другой военный аналитик Анатолий Матвийчук заявил, что уход российских войск – это двойная игра. 

"Россия решает проблемы перед саммитом G20 и транзита в Калининград, отсюда и такой жест", – заявил он в беседе с News.ru.

По его словам, попытки ВСУ высадиться на остров закончатся провалом – российские войска попросту не дадут этого сделать. 

Источники анонимного Telegram-канала "Рыбарь" заявили, что после переброски в одесский регион "Цезарей" и ТРК "Точка-У" плотность огневого воздействия со стороны ВСУ кратно возросла, поэтому ВС РФ провели эвакуацию с острова. Однако на этом битва за Змеиный не закончится – российские военные могут начать уничтожать морской и воздушный десант Украины на подступах. 

Пока ВСУ решили не занимать остров, заявили в украинском Минобороны. Как пишет "Свободная пресса", они собираются заняться "расследованием результатов военной операции". 

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
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