Продолжение боевых действий плохо скажется на всем мире

Профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан полагает, что продолжение конфликта сулит Украине потерю новых территорий. Свое мнение он высказал в колонке для американского издания Foreign Affairs.

Эксперт полагает, что новые поставки западного вооружения если и помогут ВСУ отвоевать взятые российской стороной территории, то с огромным трудом, пишет RT. А продолжение конфликта приведет к еще большим человеческим жертвам и, что весьма вероятно, к потере Украиной других регионов. Приобретений для Киева в перспективе он не видит.

По словам Купчана, кризис, если он затянется, окажет серьезное влиияние на мировую экономику и снабжение продовольствия – это приведет к губительным сбоям в выстроенной системе, передает телеканал "360".

Российская сторона ранее заявляла, что готова к завершению спецоперации "хоть завтра", если Киев пойдет на предложенные Москвой условия и украинские солдаты сложат оружие. Однако украинская сторона заявляет о необходимости возврата к территориальным границам до 24 февраля и передаче Крыма обратно Украине.