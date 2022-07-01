В США предрекли Украине потерю новых территорий

В США предрекли Украине потерю новых территорий
Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Продолжение боевых действий плохо скажется на всем мире

Профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан полагает, что продолжение конфликта сулит Украине потерю новых территорий. Свое мнение он высказал в колонке для американского издания Foreign Affairs.

Эксперт полагает, что новые поставки западного вооружения если и помогут ВСУ отвоевать взятые российской стороной территории, то с огромным трудом, пишет RT. А продолжение конфликта приведет к еще большим человеческим жертвам и, что весьма вероятно, к потере Украиной других регионов. Приобретений для Киева в перспективе он не видит.

По словам Купчана, кризис, если он затянется, окажет серьезное влиияние на мировую экономику и снабжение продовольствия – это приведет к губительным сбоям в выстроенной системе, передает телеканал "360"

Российская сторона ранее заявляла, что готова к завершению спецоперации "хоть завтра", если Киев пойдет на предложенные Москвой условия и украинские солдаты сложат оружие. Однако украинская сторона заявляет о необходимости возврата к территориальным границам до 24 февраля и передаче Крыма обратно Украине.

Источник: Foreign Affairs ✓ Надежный источник
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