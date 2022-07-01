Источники в Кремле назвали главное условие проведения голосования

Представители российской власти обсуждают подготовку к референдуму по присоединению Донецкой и Луганской республик к России. Об этом сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.

Скорее всего, проводить голосование одновременно во всех регионах не будут – по крайней мере, такой задачи руководство не ставит. Сперва оно состоится в ЛНР, а после в ДНР, поэтому на основной повестке стоит вопрос об организации самой процедуры.

"Окончательного решения нет, концепция может измениться", – сообщил источник, знакомый с обсуждением вопроса.

Также пока не оговариваются точные сроки, когда будет проведен референдум в независимых республиках. Собеседники издания сообщили, что во многом они будут определяться успехами российских военных и выходом к административным границам Донецкой и Луганской областей.

О намерении провести референдум по присоединению к России заявляли новые представители властей в Донбассе. Украинская сторона сообщает, что голосование может состояться в сентябре, однако никаких подтверждений этому нет.

В Киеве также заявляют, что ВСУ не будут "спокойно стоять и смотреть" на то, как в ЛНР и ДНР проводят референдум.