Если этого не сделать, конфликт может затянуться надолго

Военный эксперт Виктор Баранец полагает, что уничтожение американских РСЗО сейчас является одной из основных задач российской армии. Благодаря поставкам из США украинская армия сможет бить от туда, куда достает не каждое российское оружие.

По его словам, как только HIMARS поставят на Украину, их нужно "рвать, жечь, уничтожать". Иначе он не знает, когда спецоперация может закончиться, передает URA.RU.

Аналитик отмечает, что наносить удары по самолетам, которые перевозят установки, нельзя – они доставляют оружие через точки входа на польской, словацкой и румынской границах. Один неверный шаг может обернуться полномасштабной войной.

Баранец указал, что оружие выгружают ночью на гражданских аэропортах в тех регионах, где российская армия их еще не "поцарапала". Однако у России есть то, чем можно ударить издалека.

"У нас есть "Искандеры". Сколько "Калибр" летит? 2600 километров. Сколько "Искандер" летит? Простая ракета 500, а не простая 2500 километров", – заявил он.

Тем не менее, по его словам, поставки западного оружия добавили российским военным "головной боли", поскольку запеленговать точки выгруза и мгновенно нацелить туда "Калибры" – задача не из легких.