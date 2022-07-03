После обстрела Белгорода в Киеве пообещали начать спецоперацию внутри России

После обстрела Белгорода в Киеве пообещали начать спецоперацию внутри России
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Украинские власти озвучили свой первый шаг

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в программе "Фейгин Live" заявил, что происходящее сейчас является "растянутым российским поражением", после которого неминуемо последует спецоперация Украины уже в самой России. Его слова передает "Украина.ру". 

Он считает, что сейчас наступление ВС РФ продолжается, поскольку цена на энергоносители пока держится на высоком уровне. После истощения ресурсов порядок на завоеванных Россией территориях уже будут наводить украинские миротворцы, указал Арестович. 

"Когда мы вернем под контроль Херсон, это станет первым крупным шагом к российскому провалу", – заявил он.

Советник Зеленского считает, что украинская сторона начнет наступление на Россию "рано или поздно". 

До этого украинские войска нанесли серьезный удар по Белгороду. По предварительной информации, погибло пять человек, пять зданий разрушено полностью, еще более 30 пострадали частично. Спасатели и местные жители продолжают ликвидировать последствия обстрела, передает "Пятый канал". 

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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