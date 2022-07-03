Министр обороны страны сообщил об этом президенту

Шойгу сообщил Путину об освобождении ЛНР, передает Минобороны РФ.

По заявлению ведомства, общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра. Военные сообщили, что в результате успешных боевых действий установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что освобождение Лисичанска будет иметь огромное значение для российской армии и означать поражение ВСУ в Луганской народной республике.

Бои за Лисичанск начались с наступления ВС РФ и союзных войск со стороны Попасной в конце июня. Сначала были заняты поселки Тошковка и Врубовка, а к 23-24 июня российские солдаты подошли к окраинам последнего неподконтрольного города в ЛНР.