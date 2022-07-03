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Шойгу сообщил Путину об освобождении ЛНР, передает Минобороны РФ.
По заявлению ведомства, общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра. Военные сообщили, что в результате успешных боевых действий установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что освобождение Лисичанска будет иметь огромное значение для российской армии и означать поражение ВСУ в Луганской народной республике.
Бои за Лисичанск начались с наступления ВС РФ и союзных войск со стороны Попасной в конце июня. Сначала были заняты поселки Тошковка и Врубовка, а к 23-24 июня российские солдаты подошли к окраинам последнего неподконтрольного города в ЛНР.
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