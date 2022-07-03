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Санкции западных стран должны были, по задумке, помешать России и ее экономике развиваться – это касалось и запрета на российские энергоносители. Однако в действительности Европа угодила в ситуацию под названием "Уловка-22", пишет Daily Express.
Обычно так называют некую коллизию, которая состоит в том, что для соблюдения одного правила необходимо обязательно нарушить другое. Другими словами, индивид оказывается в парадоксальной и безвыходной ситуации.
Эксперты считают, что сложившийся энергетический кризис является именно "Уловкой-22". Страны должны балансировать между стремлением к зеленой энергетике и снижении инфляции, которая во многом зависит от стоимости энергоносителей. Если Европа решит сделать выбор в пользу экологии, то потребителям придется смириться с резким ростом цен.
"С точки зрения производства, это может привести к большому количеству сценариев потери работы, может привести к голоду и всевозможным вещам, происходящим в процессе", – заявил профессор Самир Дани.
Однако если будет снижена цена на топливо, то решить приоритетные вопросы по борьбе с изменением климата Запад не сможет. Европейцы могут попытаться заключить сделку с ОПЕК или другими странами, но это приведет лишь к сиюминутному изменению цен.
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