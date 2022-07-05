Стало известно о гибели французских солдат на Украине

Стало известно о гибели французских солдат на Украине
Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Один из них около месяца пролежал в коме

За минувший месяц во время боев на Украине погибло два гражданина Франции – оба сражались на стороне ВСУ, сообщает RTL. 

По данным издания, первым после обстрела скончался боец Вильфрид Блерио, который сражался в ряду Украинского интернационального легиона обороны – он пошел туда в качестве добровольца. Его похоронили во Франции 30 июня.

Второй жертвой стал 20-летний Адриан Д., который вместе с Блерио пострадал в боях в начале июня – все это время парень находился в коме от полученных травм. В госпиталь после сражения он поступил в числе первых. 

Ранее французские СМИ сообщали, что на Украине воюет порядка сотни граждан Франции, которые пошли туда в качестве добровольцев. Однако по последней информации, их число достигает примерно 50. 

Источник: RTL ✓ Надежный источник
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