Курс рубля
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Долларовые накопления россиян могут превратиться в пыль - экономист
За минувший месяц во время боев на Украине погибло два гражданина Франции – оба сражались на стороне ВСУ, сообщает RTL.
По данным издания, первым после обстрела скончался боец Вильфрид Блерио, который сражался в ряду Украинского интернационального легиона обороны – он пошел туда в качестве добровольца. Его похоронили во Франции 30 июня.
Второй жертвой стал 20-летний Адриан Д., который вместе с Блерио пострадал в боях в начале июня – все это время парень находился в коме от полученных травм. В госпиталь после сражения он поступил в числе первых.
Ранее французские СМИ сообщали, что на Украине воюет порядка сотни граждан Франции, которые пошли туда в качестве добровольцев. Однако по последней информации, их число достигает примерно 50.
Европа уже отдала ВСУ все, что от нее требовалось - больше уже некуда