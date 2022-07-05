Один из них около месяца пролежал в коме

За минувший месяц во время боев на Украине погибло два гражданина Франции – оба сражались на стороне ВСУ, сообщает RTL.

По данным издания, первым после обстрела скончался боец Вильфрид Блерио, который сражался в ряду Украинского интернационального легиона обороны – он пошел туда в качестве добровольца. Его похоронили во Франции 30 июня.

Второй жертвой стал 20-летний Адриан Д., который вместе с Блерио пострадал в боях в начале июня – все это время парень находился в коме от полученных травм. В госпиталь после сражения он поступил в числе первых.

Ранее французские СМИ сообщали, что на Украине воюет порядка сотни граждан Франции, которые пошли туда в качестве добровольцев. Однако по последней информации, их число достигает примерно 50.