Самолет британских ВВС засекли в Черном море рядом с российскими кораблями

Самолет британских ВВС засекли в Черном море рядом с российскими кораблями
Фото: Senior Airman Taylor Crul/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Он прилетел в регион с авиабазы Вэддингтон

Самолет радиоэлектронной разведки Boeing Airseeker R.1 RC-135W Rivet Joint минувшей ночью заметили над Румынией – как стало понятно позже по данным служб отслеживания самолетов, он направился в акваторию Черного моря. Судя по траектории движения, разведчик изучал прибрежную зону Крымского полуострова, передают "Вести.Крым". 

Воздушное судно взлетело с авиабазы Вэддингтон в Великобритании. Журналисты издания Avia.Pro отмечают, что в последнее время иностранные самолеты избегают полетов в Черноморском регионе из-за опасения попасть под удар.

Данный инцидент может говорить о том, что британские солдаты помогали Киеву собирать разведданые о местонахождении российских кораблей, пишет Общественная служба новостей


Источник: Вести. Крым ✓ Надежный источник
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