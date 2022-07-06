Он прилетел в регион с авиабазы Вэддингтон

Самолет радиоэлектронной разведки Boeing Airseeker R.1 RC-135W Rivet Joint минувшей ночью заметили над Румынией – как стало понятно позже по данным служб отслеживания самолетов, он направился в акваторию Черного моря. Судя по траектории движения, разведчик изучал прибрежную зону Крымского полуострова, передают "Вести.Крым".

Воздушное судно взлетело с авиабазы Вэддингтон в Великобритании. Журналисты издания Avia.Pro отмечают, что в последнее время иностранные самолеты избегают полетов в Черноморском регионе из-за опасения попасть под удар.

Данный инцидент может говорить о том, что британские солдаты помогали Киеву собирать разведданые о местонахождении российских кораблей, пишет Общественная служба новостей.



