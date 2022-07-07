Украинцы вряд ли смогут нанести сокрушительный удар

Украинские власти заявляют, что в случае поставок необходимого вооружения Крымский мост станет одной из приоритетных целей ВСУ. Сейчас, отметил обозреватель американского издания The Drive, Украина не обладает ракетами, способными поразить мост, однако даже если их получит, возможность нанести ему серьезный ущерб – минимальная. Причина тому – хитрая тактика российских солдат.

Обозревали напомнили, как недавно в районе Крымского моста местные жители сфотографировали странное задымление, после чего движение по нему было затруднено. Они полагают, что в этот день Россия испытывала действие своей защитной стратегии.

Ранее в Керченском проливе были развернуты средства противодействия атакам, включающие баржи-ловушки, покрытые радиолокационными отражателями, а также средства дымовой завесы, которые и использовались в ходе тестовых учений в минувшие выходные.

Эксперты заявляют, что приманки в виде барж-мишеней и отражатели в мелководье возле моста должны сбивать с толку приближающиеся к Керченскому мосту ракеты, сообщает РИА ФАН. Дымовая завеса может может мешать визуализации инфракрасных ГСН, используемых в высокоточных боеприпасах, и особенно в более совершенных крылатых ракетах, которые сопоставляют сцену и объект для автономной атаки. Также они могут противодействовать системам наблюдения кораблей или спутников.

"Эти меры необычны и предполагают импровизацию", – указали военные аналитики.

Они отметили, что из-за тактики по защите Крымского моста воздушная и подводная атаки практически невозможны или малоуспешны на всех уровнях, пишет Общественная служба новостей.