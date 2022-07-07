Над Украиной и Черным морем заметили необычную аномалию

Над Украиной и Черным морем заметили необычную аномалию
Фото: Global Look Press/www.globallookpress.com
Чем именно она была вызвана - неизвестно

Космический спутник Sentinel обнаружил в районе Черного моря и центральной Украины странные явления в виде множественных радиоэлектронных возмущений. На них обратил внимание портал Avia.Pro. 

По данным издания, в регионе фиксировалось излучение около 5 ГГц, это может говорить о многожественном действии средств ПВО, РЛС или РЭБ. Судя по всему, они были направлены в сторону Белоруссии, России и ЛДНР. 

Фото: avia.pro

Обозреватели отмечают, что до конца понять, чем именно была обусловлена аномалия – невозможно. Не исключено, что и сам спутник мог подавляться с поверхности Земли. 

Источник: Avia.pro
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