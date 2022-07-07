Украинский МИД вызвал к себе турецкого посла

Киев возмущен поступком Анкары после всех доводов и доказательств, которые украинская сторона предоставила турецкой по делу о судне "Жибек жолы", на котором якобы перевозилось украинское зерно. Об этом со ссылкой на соцсети главы украинского МИД сообщает "Спутник. Ближнее зарубежье".

Ранее министр заявлял, что судну под российским флагом было запрещено покидать турецкий порт Карасу, однако российские источники утверждали, что сухогруз в этот момент готовился к отправлению.

Украинское ведомство вызвало для выяснения обстоятельств турецкого посла, назвав произошедшую ситуацию "неприемлемой".

По данным источников зарубежной прессы, судно уже вошло в российские воды.

Напомним, "Жибек жолы" задержали в турецком порту после запроса украинской стороны к Турции. Утверждалось, что сухогруз перевозит украинское зерно, которое было вывезено из Бердянска после того, как город освободили российские солдаты. Турецкие власти обещали проверить информацию о происхождении пшеницы, передает телеканал "360".

Сегодня, во время саммита министров иностранных дел G20 Сергей Лавров встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.