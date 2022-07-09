Журналисты "расшифровали" недавнюю речь лидера

Обозреватель британского издания The Mirror Рэйчел Хэган полагает, что Владимир Путин направил западным странам "зловещее и пугающее" послание во время выступления в четверг на встрече с лидерами фракций в Госдуме. Президент заявил, что Россия еще ничего всерьез не начинала на Украине.

Журналистка указала, что во время своей речи президент будто бы открыто призывал западных лидеров попытаться нанести удар по российским войскам. Так она расшифровала фразу Путина о том, что на Западе часто слышится риторика о необходимости одержать победу над Россией. В ответ лидер сказал "Пусть попробуют".

"Во взрывной тираде Путин также выступил против "тоталитарного либерализма", который, по его мнению, Запад пытается навязать всему миру", – написала она.

При этом Хэган называла российского президента "поджигателем" конфликта на Украине. По ее словам, "российские войска взрывали вокзалы, бомбили родильный дом и окружили города".

Также она привела слова советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, который отвечал на речь российского лидера в соцсетях. По его словам, никакого "коллективного Запада" нет – только "примитивная пропаганда" со стороны России.