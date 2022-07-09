В США считают, что пути снабжения российской армии являются "законной целью украинцев"

Администрация американского президента Джо Байдена при разрешении на отправку Украине ракет большей дальности заявила, что они не будут использоваться для удара по российским территориям. Однако Керченский мост, судя по всему, в США не считают частью России. В минувшую пятницу представитель Пентагона на пресс-конференции сделал заявление о том, как Вашингтон мог отнестись, если бы Киев нанес удар по мосту американским оружием.

Журналисты поинтересовались, какие существуют запреты для целей HIMARS на Украине и входит ли в них Керченский мост.

"Я не могу сказать вам что-либо конкретное о конкретных целях, но возможности российских войск и узлы материально-технического обеспечения на территории Украины являются абсолютно справедливыми целями", – отметил он.

При этом представитель ведомства указал, что ему ничего неизвестно о том, что украинцы воюют на своей территории против России – лишь обороняются.

Издание World SociaВlist пишет, что подобное заявление можно рассматривать исключительно как зеленый свет для нападения Киева на Крымский мост, что представляет собой серьезную провокацию.

Бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Филип Бридлав в беседе с британскими журналистами говорил, что разрушение моста через Керченский пролив станет серьезным ударом по России. При этом он не понимает, почему многие задаются вопросом, насколько будет оправдан столь агрессивный шаг Украины и должен ли его поддержать Запад.

