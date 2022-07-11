Украина атаковала российские центры принятия решений - военкор

Украина атаковала российские центры принятия решений - военкор
Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Официального подтверждения информации нет

Корреспондент Александр Сладков в своем Telegram сообщил, что ВСУ нанесли удары по нескольким российским центрам принятия решений. Других подробностей произошедшего он уточнять не стал.

Журналист отметил, что центры были небольшими, но важными для российских войск. 

"Я не пишу здесь где, когда, сколько, и кого. Чтоб не выдавать военную тайну. Кто в теме, тот поймет: если уж репортер Сладков и его коллеги знают, значит знают и многие другие", – написал он.

Официальной информации со стороны Минобороны РФ не было. 

При этом он, не сдерживая эмоций, призвал усилить работу военно-промышленного комплекса в России, чтобы создать технические средства профилактики подобных ситуаций.

Ранее российские войска освободили районы около Триполье и Владимировки в ДНР. Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что линия фронта продвинулась далеко вперед, передает телеканал "360"

Источник: Telegram • Требует проверки
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