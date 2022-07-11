Россия обхитрила Запад с поставками оружия на Украину

Россия обхитрила Запад с поставками оружия на Украину
Фото: apt. Tobias Cukale/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Стратегические запасы европейцев практически истощились

В последние годы страны Запада делали ставку на высокотехнологическое оружие и бережливое производство, однако боевые действия на Украине показали, что ключевым орудием в крупных военных конфликтах являются артиллерейские снаряды. На этом фоне наглядно видна скудность оружейных запасов западных государств, пишет FT. 

Россия стала в этом плане более эффективной державой даже на фоне разницы в объемах оборонного бюджета. Москва тратит на него 66 млрд долларов, когда НАТО в совокупности вложили 1,1 трлн долларов, значительная часть из которых пришлась на разработку новейших истребителей, которые не используются на Украине. 

"Большая часть западной обороны за последние 20 лет была направлена ​​на борьбу с повстанцами на Ближнем Востоке, а не на подготовку к тяжелым танковым и артиллерийским сражениям, таким как на Украине", – указывается в статье.

Сейчас страны Запада не могут быстро восполнить переданное Киеву оружие. К примеру ранее Париж отправил четверть своего автопарка гаубиц Caesar, на восполнение которых потребуется около 18 месяцев. Отсутствие рабочей силы, производственных мощностей, перебои с поставками только усугубляют ситуацию. Дополнительные проблемы создает многолетний упор на бережливое производство, финансовую эффективность и промышленную консолидацию. 

В Европе ошибочно полагали, что эпоха военных действий, которые требуют промышленного производства оружия, больше не будет. В результате ни одна из стран не сохранила мощности для необходимого наращивания прозводственных потребностей. 

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
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