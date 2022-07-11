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В последние годы страны Запада делали ставку на высокотехнологическое оружие и бережливое производство, однако боевые действия на Украине показали, что ключевым орудием в крупных военных конфликтах являются артиллерейские снаряды. На этом фоне наглядно видна скудность оружейных запасов западных государств, пишет FT.
Россия стала в этом плане более эффективной державой даже на фоне разницы в объемах оборонного бюджета. Москва тратит на него 66 млрд долларов, когда НАТО в совокупности вложили 1,1 трлн долларов, значительная часть из которых пришлась на разработку новейших истребителей, которые не используются на Украине.
"Большая часть западной обороны за последние 20 лет была направлена на борьбу с повстанцами на Ближнем Востоке, а не на подготовку к тяжелым танковым и артиллерийским сражениям, таким как на Украине", – указывается в статье.
Сейчас страны Запада не могут быстро восполнить переданное Киеву оружие. К примеру ранее Париж отправил четверть своего автопарка гаубиц Caesar, на восполнение которых потребуется около 18 месяцев. Отсутствие рабочей силы, производственных мощностей, перебои с поставками только усугубляют ситуацию. Дополнительные проблемы создает многолетний упор на бережливое производство, финансовую эффективность и промышленную консолидацию.
В Европе ошибочно полагали, что эпоха военных действий, которые требуют промышленного производства оружия, больше не будет. В результате ни одна из стран не сохранила мощности для необходимого наращивания прозводственных потребностей.
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