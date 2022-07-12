В России заговорили о завершении спецоперации на западной границе Украины

В России заговорили о завершении спецоперации на западной границе Украины
Фото: Cover Images/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Это поможет сократить количество обстрелов со стороны ВСУ

Первый зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров полагает, что удары ВСУ, подобные атаке на Новую Каховку, говорят о необходимости сместить финальные ориентиры российской спецоперации. Об этом он написал в своем Telegram.

Он отметил, что удары наносятся не только по ДНР или ЛНР, но и по тем регионам, которые формально считаются украинскими. На этом фоне он указал, что, вероятно, снижение активности союзных войск может сказаться на интенсивности обстрелов.

"Для предотвращения варварских обстрелов мирных граждан союзные войска должны завершить СВО на западной границе Украины", – написал сенатор.

Ранее появилась информация, что в Новой Каховке в Херсонской области был взорван склад с селитрой. Украинская сторона говорит, что это был удар ВСУ по крупному российскому складу боеприпасов. Предположительно, он был произведен американскими ракетами HIMARS. Погибли семь человек, около 90 были ранены. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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