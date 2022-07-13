США предъявили России новые обвинения по Украине

США предъявили России новые обвинения по Украине
Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Американцы настаивают, что ВС РФ насильственно депортируют граждан Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российская сторона "незаконно перемещает и депортирует" граждан с украинской территории, которая сейчас находится под контролем ВС РФ, говорится в его заявлении, которое опубликовало посольство США на Украине.

Он заявил, что Россия якобы проводит операции по "фильтрации" местного населения. По сообщениям США, российские власти допросили, задержали и "насильственно" депортировали от 900 тыс до 1,6 миллиона граждан Украины, в том числе 260 тыс детей, уверяет Блинкен. Официального подтверждения информации нет.

"Операции президента Путина по "фильтрации" заключаются в разделении семей, конфискации украинских паспортов и выдаче российских паспортов с очевидной попыткой изменить демографический состав частей Украины", – заявил госсекретарь.

Он сослался на данные Генпрокуратуры Украины, в которых говорится, что российская сторона перевезла "десятки тысяч человек в места содержания под стражей на территории подконтрольного России Донецка". 

Представитель США заявил, что все виновные в этом должны быть неминуемо наказаны и отметил, что Вашингтон вместе с Киевом работает на сбором доказательств против России.

Российская сторона отмечала, что сведения о фильтрационных лагерях являются фейком, который запустила Украина. 

Источник: Посольство США на Украине ✓ Надежный источник
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