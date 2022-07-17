В России заговорили о присоединении Киева и Одессы

В России заговорили о присоединении Киева и Одессы
Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Москве призывают денацифицировать всю Украину

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что в последнее время он стал получать все больше звонков от своих знакомых из Киева и Одессы, которые мечтают о присоединении регионов к России. Об этом он написал в своем Telegram.

Политик заявил, что ему звонят из Полтавской, Одесской и Киевской областей с единственным вопросом – когда наконец произойдет слияние с российскими территориями. 

"Сегодня нужно уже в каждой области Украины создавать онлайн – штабы по подготовке референдумов, направленых на присоединение к Российской Федерации", – считает он.

По его словам, пока территории не освобождены, такие штабы могут работать в онлайн режиме. 

Ранее российский сенатор Андрей Клишас также заявил, что спецоперация по денацификации и демилитаризации нужна не только в ДНР и ЛНР, но и по всей Украине. На это указывают заявления об ударе по Крыму и Крымскому мосту со стороны Киева, указал он. 

Источник: Telegram • Требует проверки
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