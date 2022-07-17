В КНР озвучили реакцию США и ЕС на заявление лидера

Обозреватели китайского издания Sohu считают, что российский лидер послал странам Запада предупреждающий сигнал во время одной из своих последних речей. Предупреждение Путина буквально ошеломило Запад.

В статье указывается, что за конфликтом на украинской территории стоят западные страны. НАТО оказывает Киеву помощь с оружием и разведданными, а в информационном пространстве все объясняют просто – Москва должна быть побеждена.

По мнению авторов, это говорит о том, что фактически Запад вступил на поле боя с Россией, приводит перевод "ПолитРоссия". Однако Владимир Путин сумел вовремя поставить представителей альянса на место, используя при этом всего два слова. Обозреватели напомнили, что не так давно российский лидер в ответ на амбиции Европы и США победить Россию ответил емко "Пусть попробуют".

Журналисты Sohu отметили, что такой прозрачный намек ошеломил западные страны, учитывая, что они стремятся избегать прямого столкновения с РФ.

Сейчас, пишут они, ситуация складывается не в пользу Европы и США. Запад столкнулся с крупными экономическими проблемами, санкции оборачиваются против них и, вероятно, Евросоюз может оказаться в числе первых, кому грозит распад.