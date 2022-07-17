ВС РФ резко поменяют наступательную тактику на Украине

Генерал-майор Николай Тутрин оценил угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту, когда у ВСУ "появится такая возможность". По его словам, Украина давно обладает необходимым потенциалом для такого шага, но в действительности решиться на подобную провокацию не в состоянии, передает "ПолитЭксперт".

Он рассказал, что у ВСУ давно есть ракеты подходящей дальности, которые могут дотянуться до Крыма из подконтрольной украинской стороне части Запорожья. Поэтому сейчас, угрожая мосту, власти Украины попросту блефуют.

Однако если Киев решится на отчаянный шаг, то Москва ответит молниеностно и очень жестоко.

"У ВС РФ есть возможность дать адекватный удар в десятикратном, стократном размере. Если мост атакуют, то будет принято решение активнее закончить эту игру, дойти до польской границы и остановиться только там", – указал он.

На фоне обстрелов ДНР, ЛНР и российских городов такой вариант, считает военный, будет единственно верным.

Российские власти утверждают, что спецоперация идет размеренными темпами, чтобы снизить количество жертв со стороны мирного населения – на фоне поставленных командованием задач такую тактику считают оправданной.