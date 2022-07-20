Об этом сообщили в администрации региона

Сегодня, 20 июля, украинские силовики решили пойти на очень опасный шаг. Как стало известно журналистам, ударные беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Запорожскую атомную электростанцию.



Такой информацией с прессой поделились представители администрации Запорожской области.

В распоряжении журналистов появились кадры из Энергодара, где расположена мощнейшая атомная электростанция. На видеоролике запечатлен черный дым, который валит со стороны АЭС.

По имеющимся данным, украинцы продолжают атаку дронами. На данный момент информации о пострадавших и степени разрушения пока нет.

Позже также стало известно, что вероломную атаку на территорию Запорожской АЭС совершили три беспилотника-камикадзе Вооруженных сил Украины. По имеющимся данным, мощность боевых зарядов на ударных дронах достигала нескольких килограммов тротила.

Спустя некоторое время после удара в администрации региона заявили, что реакторная часть Запорожской АЭС от атаки не пострадала.