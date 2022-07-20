Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Об этом сообщили в администрации региона

Сегодня, 20 июля, украинские силовики решили пойти на очень опасный шаг. Как стало известно журналистам, ударные беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Запорожскую атомную электростанцию.

Такой информацией с прессой поделились представители администрации Запорожской области.

В распоряжении журналистов появились кадры из Энергодара, где расположена мощнейшая атомная электростанция. На видеоролике запечатлен черный дым, который валит со стороны АЭС.

По имеющимся данным, украинцы продолжают атаку дронами. На данный момент информации о пострадавших и степени разрушения пока нет.

Позже также стало известно, что вероломную атаку на территорию Запорожской АЭС совершили три беспилотника-камикадзе Вооруженных сил Украины. По имеющимся данным, мощность боевых зарядов на ударных дронах достигала нескольких килограммов тротила.

Спустя некоторое время после удара в администрации региона заявили, что реакторная часть Запорожской АЭС от атаки не пострадала.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Путину достаточно одного звонка для уничтожения половины США - СМИ

Москва готова выдать сокрушительный ответ

Почему "Ястребы" из НАТО рвут когти при виде российских истребителей

Достойный противник шуток не поймет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей