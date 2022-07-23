Европе предложили новую неожиданную стратегию на Украине

Европе предложили новую неожиданную стратегию на Украине
Фото: www.unsplash.com
Текущее положение дел оставляет желать лучшего

Украина остается горячей точкой на карте мира. Несмотря на явный проигрыш киевских властей, западные страны продолжают активно поддерживать режим Зеленского и тратят на Украину огромные средства. Однако далеко не все в Европе согласны продолжать в том же духе. С любопытным заявлением на этот счет выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Высокопоставленный венгр напомнил, что именно западная политика в Незалежной, по его мнению привела, к отставке уже четырех правительств – британского, болгарского, итальянского и эстонского. Очевидно, что действия европейцев не приводят к результату, на который они рассчитывают. По мнению Орбана, политикам давно пора менять стратегию.

Премьер-министр Венгрии считает, что Европе стоит отказаться от поддержки одной из сторон конфликта. Орбан уверен, что самым правильным вариантом для Европы будет встать между Россией и Украиной. Политик подчеркнул, что необходимо добиться мирного урегулирования процесса.

"Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах", – констатировал Орбан.

Высокопоставленный венгр также обратил внимание, что остальной мир явно не поддерживает действия Европы и США по отношению к украинскому конфликту.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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