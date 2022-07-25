В офисе Зеленского похвастались новыми поставками

Недавно стало известно, что на территорию украинского государства прибыли несколько десятков польских танков РТ-91. Однако, как утверждает подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, украинцев ждут большие проблемы с этой техникой.



О том, что вскоре украинские боевики смогут воспользоваться военной посылкой из Польши, с радостью рассказал руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак. По его словам, в Незалежную прибыли 25 танков. Однако, как отметили в ЛНР, существуют три серьезные проблемы, которые заставят ВСУ намучиться с этой техникой.

В первую очередь, украинские бойцы не знакомы со спецификой управления польскими танками. Для того чтобы овладеть новым мастерством, требуется время. Впрочем, боевыми машинами могут управлять сами поляки, которых нередко замечали на территории Украины.

Даже если к делу подключатся польские бойцы, существует вторая проблема. Дело в том, что военной технике всегда требуются запчасти и ремонт, обслуживать польские танки на территории Украины будет весьма затруднительно.

Во-третьих, украинцев ждут серьезные трудности с горюче-смазочными материалами для польского "подарка". Российская армия вместе с союзными войсками молодых республик активно уничтожают нефтяные базы, так что с топливом у незалежных серьезные проблемы. Таким образом, вряд ли танки из Польши смогут изменить ситуацию на фронте.