Вашингтон призвали экстренно поменять правила игры в конфликте

В последнее время украинские военные несли огромные потери, пытаясь помешать наступлению России в Донбассе. На Украине и в США понимают, что если все продолжится в аналогичном духе, то украинская сторона потерпит сокрушительное поражение, передает Fox News.

Борьба на истощение обязательно обернется победой Москвы, поэтому для противостояния этому Вашингтон должен предпринять какие-то меры. Долгое время Зеленский уговаривал Байдена предоставить ВСУ более дальнобойное оружие, после чего президент США, который пытается балансировать между желанием поддержать Украину и не допустить третьей мировой войны, поставил украинцам ультиматум – не стрелять по российским территориям.

Журналисты приводят слова западных аналитиков, которым такой шаг не понравился – они полагают, что это несправедливо позволять России наносить удары по украинским территориям, ограничивая в подобном саму Украину. Поэтому если Запад действительно желает победы Киева, то такие правила, пишут они, необходимо отменить и полностью изменить стратегию участия в конфликте.

За первые четыре месяца спецоперации США отдали ВСУ треть своего арсенала "Джавелин" и четверть американских "Стингеров". Дальнейшие поставки подразумевают существенные политические реформы в Соединенных Штатах. Не исключено, что после ноябрьских выборов пыл Вашингтона в поддержке Киева может упасть, из-за чего украинская сторона больше не сможет защитить себя на поле боя. В случае, если Байден не решится на более значимый шаг, то контрнаступление ВСУ провалится.