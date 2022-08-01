Лидер предостерег украинскую сторону от провокаций

Слова Путина, произнесенные во время военно-морского парада ВМФ, о цирконе вызвали бурную реакицю на Западе. Однако обозреватели китайского издания Sohu полагают, что президент России направлял послание не только им, но и украинской армии, пишет "ПолитРоссия".

Во время Дня военно-морского флота РФ Путин заявил, что скоро первая гиперзвуковая ракета "Циркон" будет поставлена на корабль "Адмирал Горшков", и Россия будет готова отразить любые угрозы ее свободе и суверенитету.

Китайские журналисты пишут, что хотя напрямую президент не говорил об Украине, он явно послал стране завуалированный сигнал. Если ранее гиперзвуковое оружие использовалось Воздушно-космическими силами, то теперь оно окажется и у ВМФ РФ. Таким образом, у Черноморского флота может появиться вооружение, не имеющее аналогов.

В статье указывается, что предупреждение подразумевало, что за свои провокации против России и Донбасса Украина может заплатить высокую цену, подытожили обозреватели.