В Китае расшифровали тайное послание Путина Украине

В Китае расшифровали тайное послание Путина Украине
Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидер предостерег украинскую сторону от провокаций

Слова Путина, произнесенные во время военно-морского парада ВМФ, о цирконе вызвали бурную реакицю на Западе. Однако обозреватели китайского издания Sohu полагают, что президент России направлял послание не только им, но и украинской армии, пишет "ПолитРоссия". 

Во время Дня военно-морского флота РФ Путин заявил, что скоро первая гиперзвуковая ракета "Циркон" будет поставлена на корабль "Адмирал Горшков", и Россия будет готова отразить любые угрозы ее свободе и суверенитету. 

Китайские журналисты пишут, что хотя напрямую президент не говорил об Украине, он явно послал стране завуалированный сигнал. Если ранее гиперзвуковое оружие использовалось Воздушно-космическими силами, то теперь оно окажется и у ВМФ РФ. Таким образом, у Черноморского флота может появиться вооружение, не имеющее аналогов. 

В статье указывается, что предупреждение подразумевало, что за свои провокации против России и Донбасса Украина может заплатить высокую цену, подытожили обозреватели. 

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
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