Киеву предложили разбомбить ВМС РФ в Черном море

Наступление России на Украине замедлилось, поэтому ВСУ должны попытаться перехватить инициативу и попытаться дать отпор, считает обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Сэдлер. Он полагает, что наиболее уязвимым звеном российской армии являются силы ВМФ.

Бывший морпех считает, что поставки западного вооружения давно не играют ключевой роли в конфликте. Сейчас он принял форму до истощения военных ресурсов, что играет на руку России.

"Украина с помощью некоторых ключевых направлений могла бы кардинально изменить баланс сил, перехватив инициативу на море. Конечно, это никогда не будет морским сражением "флот против флота", но оно может стать решающим", – пишет он.

К примеру, украинские солдаты могут использовать "Нептуны" для потопления кораблей Черноморского флота, который все чаще действует из восточных портов Черного моря, таких как Новороссийск.

Самая серьезная угроза тут – российские подлодки, поскольку они практически неуязвимы для "Нептунов" и HIMARS. Для того, чтобы избавиться от них нужно творческое мышление, пишет обозреватель. Если субмарины уничтожить, то заменить их России на данный момент будет нечем из-за позиции Турции по доступу к Черному морю военных подкреплений.

Сэдлер считает, что Украине необходимо продвинуться на суше, чтобы разместить свои противокорабельные ракеты и ключевые российские порты в Крыму. В случае, если ВСУ смогут это сделать, региональный баланс сил получится резко изменить.

