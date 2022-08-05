ПРодвигаться быстро в регионе будет крайне затруднительно

Донецкий депутат Владислав Бердичевский спрогнозировал, как дальше будет развиваться операция по освобождению Донецкой области от ВСУ. По его словам, сейчас продвигаться союзным войскам становится сложнее, поскольку за последние годы в регионе было отстроено множество укрепрайонов, заявил он "Взгляду".

Он отметил, что украинская сторона несет серьезные потери, однако о массовом бегстве солдат говорить пока не приходится. Из-за продолжающихся боев линия фронта постоянно меняется, с уверенностью можно только заявить, что Пески практически полностью удалось зачистить.

Бердичевский сообщил, что с наибольшими трудностями российские солдаты сталкиваются в Авдеевке, там находятся мощные укрепрайоны, которые не дают опредилить примерную численность ВСУ в городе.

Депутат заявил, что окончание спецоперации в ДНР будут символизировать зачистка Константиновки, Дружковки и Славянска. По его словам, все может завершиться ближе к началу зимы. Сделать быстрее это не выйдет из-за укрепрайонов.