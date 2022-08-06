Путин воспользовался слабостью Запада против Украины - СМИ

Путин воспользовался слабостью Запада против Украины - СМИ
Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава России сделал ставку на провал западной политической воли

Российско-украинский конфликт в последнее время стал сводиться к гонке между ослабевающей политической волей западных демократий и возможностями российской армии, считает обозреватель The Guardian Тимоти Гартон Эш. Из-за своей недальновидности, которая свойственна демократическим режимам, Запад может перестать поддерживать Киев в достаточной степени для сопротивления Москве. 

Сейчас во многих странах Европы, а также в США идет подготовка к предстоящим выборам. На фоне ослабевающей поддержки Украины граждане стали чаще задаваться вопросом, стоит ли продолжать отдавать средства другой стране, когда в собственной разрастается экономический кризис. И это на руку Владимиру Путину, который делает ставку в военном конфликте на время и зиму, пишет Эш. 

Приостановка поставок газа по "Северному потоку" не даст европейцам заполнить свои хранилища к зимнему периоду, а высокие цены на энергоносители продолжат подстегивать инфляцию на Западе. 

Четкую позицию в отношении Украины в Европе, по его словам, занимают только эстонка Кая Каллас и итальянец Марио Драги, который уходит в отставку. При этом в некоторых странах почти половина граждан говорят, что Украина должна пожертвовать своими территориями ради мира, поскольку на них все сильней давят экономические проблемы. 

Проблем в западное единство может добавить и заявление Дональда Трампа о выдвижении своей кандидатуры на пост президента – если его сторонники одержат победу на промежуточных выборах, это обернется большими проблемами для крупномасштабной экономической и военной поддержки Украины.

"Все нынешние мирные сценарии нереалистичны. Когда вы не можете понять, чем что-то закончится, вряд ли это закончится скоро", – считает журналист.

По его мнению, если западные лидеры не смогут обосновать необходимость продолжения поддержки Украины, то Путин не только одержит победу на поле боя, но и будет прав по поводу слабости западного демократического строя. 

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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