Готовится что-то серьезное: возле Крыма засняли огромную колонну спецтехники ВС РФ

Готовится что-то серьезное: возле Крыма засняли огромную колонну спецтехники ВС РФ
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украина готовится к началу чрезвычайно активной фазы боевых действий

Жители Краснодарского края засняли, как по направлению к Крыму движутся огромные колонны со специальной военной техникой. Они выложили ролики в соцсетях, которые опубликовал портал Avia.pro. 

Из соображений безопасности люди не стали говорить, где именно было замечено передвижение военных. В колонне идут передвижные ремонтные мастерские, подъемные краны, армейские тентованные грузовики, тягочи, топливозаправщики и прочее. Куда именно направляется колонна и зачем – неизвестно. 

При этом вся техника, которая движется в сторону Крыма, не является боевой. Она может использоваться для доставки гуманитарной помощи в уже освобожденные районы или для снабжения российской армии.

Ранее украинская сторона заявляла, что Киев и Москва готовятся к началу чрезвычайно активной фазы боевых действий на юге. Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк утверждает, что российские силы формируют ударную группу на Криворожском направлении. 

Западные разведчики утверждают, что конфликт между Россией и Украиной может скоро вступить в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта, протяженностью примерно 350 км, протянувшуюся на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр. 

Источник: Avia.pro • Требует проверки
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