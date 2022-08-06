Украина готовится к началу чрезвычайно активной фазы боевых действий

Жители Краснодарского края засняли, как по направлению к Крыму движутся огромные колонны со специальной военной техникой. Они выложили ролики в соцсетях, которые опубликовал портал Avia.pro.

Из соображений безопасности люди не стали говорить, где именно было замечено передвижение военных. В колонне идут передвижные ремонтные мастерские, подъемные краны, армейские тентованные грузовики, тягочи, топливозаправщики и прочее. Куда именно направляется колонна и зачем – неизвестно.

При этом вся техника, которая движется в сторону Крыма, не является боевой. Она может использоваться для доставки гуманитарной помощи в уже освобожденные районы или для снабжения российской армии.

Ранее украинская сторона заявляла, что Киев и Москва готовятся к началу чрезвычайно активной фазы боевых действий на юге. Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк утверждает, что российские силы формируют ударную группу на Криворожском направлении.

Западные разведчики утверждают, что конфликт между Россией и Украиной может скоро вступить в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта, протяженностью примерно 350 км, протянувшуюся на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр.