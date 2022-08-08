Помощь американцев до сих помогала украинцам оказывать сопротивление

Французское издание Causeur сообщило, что Пентагон с начала военных действий на Украине использует новую тактику, которую не задействовал ранее. По их информации, Вашингтон проводит собственный "аутсорсинг".

Источник в вооруженных силах Франции заявил, что США специально ищут контрактников, которые будут помогать ВСУ сражаться с российской армией, передает РИА ФАН. Настоящими американскими солдатами они не являются.

Пентагон ищет военных спецов, способных помочь украинцам, и платить им деньги за участие в военной операции. Сейчас, сообщает Общественная служба новостей, такого рода наемников можно обнаружить практически на каждом поле боя.

"Одновременно Соединенные Штаты внедрили гигантское приложение Pegasus, чтобы каждый украинец мог доносить на предателей и "вести боевые действия в режиме реального времени"", – указывается в статье.

Издание сообщает, что американцы постоянно передают украинской армии разведданные, которые те уже научились оперативно расшифровывать. В этом, считают журналисты, и заключается одно из ключевых преимуществ ВСУ – американская армия помогала им с самого начала конфликта.