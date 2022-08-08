Силы РФ на Украине дополнят еще 40 подразделениями

Силы РФ на Украине дополнят еще 40 подразделениями
Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/www.globallookpress.com
В регионах формируют добровольческие отряды

С весны по России набирают людей в добровольческие отряды для участия в спецоперации на Украине. По данным "Коммерсанта", по меньшей мере в десяти субъектах страны было создано более 40 пободных подразделений. 

Все получают специальные названия, которые как-то связаны с регионом происхождения. К примеру, в Санкт-Петербурге это "Кронштадт", "Нева" и "Павловск", в Якутии – "Боотур". Среди добровольцев в основном граждане, которые проживают на территории отбора – людей вербуют, исходя из принципа землячества. 

В Татарстане появились батальоны "Алга" и "Тимер", а в Чувашии – "Атал". Попасть туда могут только жители республик и желательно со знанием родного языка. 

В Пермском крае появилась рота "Парма" на 90 человек и танковый батальон "Молот" на 150. Мотострелковый батальон "Амурский" будет состоять из примерно 500 бойцов. Еще три подразделения формируют в Тюменской области. 

Башкирия отобрала для СВО два батальона, общая численность которых около 800 человек. В некоторых регионах создаются подразделения для поддержки – техники, медики, логисты и подобные. Челябинская область отобрала более 500 человек, Ульяновск – около 200.

Все добровольцы заключают контракты с Минобороны на несколько месяцев с возможностью продления, получая официальный статус контрактников. Размер выплат разнится в зависимости от региона: от 130 до 300 тыс рублей в месяц. За успешное проведение боевых действий им положены суточные доплаты в 8 тыс рублей. 

Источники издания в одном из федеральных правительств на вопрос, не вознинет ли проблем с такими подразделениями после окончания СВО ответил, что это меньшее зло, и "воевать еще долго и на разных направлениях". 

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
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