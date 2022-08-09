Значительная часть граждан доверяет любому решению российского лидера

Больше половины россиян, 60%, готовы поддержать Владимира Путина, если он решит объявить новое наступление российской армии на Киев. Такие данные опроса приводит "Коммерсантъ". При этом 65% граждан одновременно с этим одобрили бы и решение российского президента остановить спецоперацию и подписать мирное соглашение.

Мнение, что СВО затянулась выразили 59% респондентов. Противоположной точки зрения придерживаются 28% опрошенных россиян, а еще 13% с ответом затруднились или отказались отвечать, пишет URA.RU.

Большинство жителей России – 56% – признались, что не испытывают усталости от новостей о ходе боевых действий на Украине, а 41%, напротив, заявили о подобных ощущениях.

Около 62% опрошенных считают, что СВО проходит успешно. Другую точку зрения выразили 19% от общего числа респондентов, примерно столько же затруднились ответить.

Наряду с этим две трети мужчин, которые приняли участие в опросе, заявили, что не готовы принимать участие в боевых действиях на Украине. О желании поучаствовать в спецоперации заявили 29% респондентов, причем чаще всего в этом признаются люди в возрасте от 45 до 59 лет, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

За продолжение военной операции Россией высказались 52% граждан, а 38% – за начало мирного урегулирования. Решение Путина "завтра" начать наступление на Киев не поддержали 28% опрошенных, столько же высказались против мирного соглашения. При этом освобождение украинской столицы одобрили бы 60%, а подписание мира – 65%. Эксперты полагают, что это говорит о высоком уровне доверия граждан к российскому лидеру.