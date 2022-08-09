Раскрыт хитрый план Киева на Запорожскую АЭС

Раскрыт хитрый план Киева на Запорожскую АЭС
Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украинские власти ни перед чем не остановятся

Атака Вооруженных сил Украины на одну из крупнейших в Европе АЭС оказала серьезное влияние на происходящее на международной арене. Опытный эксперт объяснил, чего конкретно украинцы хотят добиться провокациями вокруг Запорожской атомной электростанции.

Так, украинский лидер Владимир Зеленский всеми силами пытается добиться того, чтобы на территорию станции ввели иностранных миротворцев. Также он хочет сформировать вокруг АЭС демилитаризованную зону.

Как объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин, киевский режим, прикрываясь рассказами о том, что хочет добиться стабилизации ситуации, на самом деле разными способами пытается втянуть в конфликт третью сторону. Сейчас Зеленскому не удается напрямую затащить туда страны Североатлантического альянса, однако бывший комик не сдается.

Эксперт пояснил, что главнокомандующий Украины надеется хотя бы втиснуть на станцию миротворцев-наблюдателей. Уже после этого можно будет расширить введение миротворческих сил. При этом специалист отметил, что основной деятельностью иностранцев станет шпионаж за российскими военными. Шурыгин подчеркнул, что Москва не должна допустить такого развития событий.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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