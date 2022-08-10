"Большая семерка" обратилась к России с резким призывом

"Большая семерка" обратилась к России с резким призывом
Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
РФ обвинили в создании угрозы безопасности всему европейскому континенту

Министры иностранных дел G7 выпустили совместное заявление, в котором призвали Россию вернуть контроль над Запорожской АЭС Украине в свете недавних обстрелов ядерного объекта. Полный текст опуликован на сайте МИД Германии. 

Представители "Большой семерки" считают, что "захват" АЭС в Запорожье сильно повышает риск возникновения ядерной аварии или другого инцидента, из-за чего мирное население Украины может быть подвергнуто опасности, а вместе с ними и соседние государства. 

"Мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула своему законному суверенному владельцу, Украине, полный контроль над Запорожской атомной электростанцией, а также над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации",

– говорится в заявлении.

Также G7 поддержали усилия МАГАТЭ по усилению безопасности ядерных объектов. Они полагают, что эксперты организации должны получить доступ к региону для оценки ситуации. 

При этом в российском Минобороны отмечают, что обстрел Запорожской АЭС вела именно украинская сторона, а не российская. В ведомстве полагают, что так украинцы хотят создать гуманитарную катастрофу в Херсонской и Запорожской областях, передает "Свободная пресса". 

Источник: МИД Германии ✓ Надежный источник
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