РФ обвинили в создании угрозы безопасности всему европейскому континенту

Министры иностранных дел G7 выпустили совместное заявление, в котором призвали Россию вернуть контроль над Запорожской АЭС Украине в свете недавних обстрелов ядерного объекта. Полный текст опуликован на сайте МИД Германии.

Представители "Большой семерки" считают, что "захват" АЭС в Запорожье сильно повышает риск возникновения ядерной аварии или другого инцидента, из-за чего мирное население Украины может быть подвергнуто опасности, а вместе с ними и соседние государства.

"Мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула своему законному суверенному владельцу, Украине, полный контроль над Запорожской атомной электростанцией, а также над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации",

– говорится в заявлении.

Также G7 поддержали усилия МАГАТЭ по усилению безопасности ядерных объектов. Они полагают, что эксперты организации должны получить доступ к региону для оценки ситуации.

При этом в российском Минобороны отмечают, что обстрел Запорожской АЭС вела именно украинская сторона, а не российская. В ведомстве полагают, что так украинцы хотят создать гуманитарную катастрофу в Херсонской и Запорожской областях, передает "Свободная пресса".