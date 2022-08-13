В Берлине сделали внезапное признание об участии немцев в боях на Украине

В Берлине сделали внезапное признание об участии немцев в боях на Украине
Фото: www.unsplash.com
Маски наконец-то оказались сброшены

В Берлине решили откровенно высказаться об участии немцев в специальной военной операции, которая проходит на территории украинского государства. На честное признание обратил внимание известный российский политолог Александр Сосновский.

Эксперт отметил, что в Берлине наконец-то четко обозначили свою позицию. С соответствующим заявлением выступил глава партии Христианско-демократический союз Германии Фридрих Мерц. Этот политик может стать канцлером в будущей правительственной коалиции.

Российский политолог выложил в социальных сетях часть интервью немецкого политика. Сосновский выделил отрывок, в котором Мерц признается, что Германия не может быть нейтральной и вместе со всем Евросоюзом стоит на стороне Незалежной.

"Мы стоим вместе с Европой на стороне Украины, потому в этом конфликте мы не нейтральны", – объявил немец.

По мнению Сосновского, после такого громкого заявления немецкие государственные деятели "сбросили маски" и явно обозначили свое участие в происходящем на территории украинского государства.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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