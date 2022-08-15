СМИ назвали причину раскрытия ВСУ местоположения базы ЧВК "Вагнера"

СМИ назвали причину раскрытия ВСУ местоположения базы ЧВК "Вагнера"
Фото: t.me/ssigny
Координаты украинцы определили по фото

Накануне вечером российский военный журналист Юрий Котенок сообщил, что был уничтожен штаб ЧВК "Вагенра" в Попасной. Удар, по предварительной информации, нанесли из американской ракетной установки HIMARS. Портал Avia.Pro пишет, что к этому могла привести ошибка военкора, который случайно раскрыл местоположение штаба. 

В Telegram-канале "Военкор Среда" появилась запись, где журналист делится подробностями поездки к ЧВК "Вагнера" в Попасной. На кадрах он позирует вместе с бойцами возле входа в здание. В последствии публикация была удалена, однако скришоты остались в распоряжении пользователей. 

Издание сообщает, что так украинские солдаты могли раскрыть местоположение штаба. По словам специалистов, серьезных потерь удалось избежать, поскольку удар наносился не со стороны входа в бомбоубежище.

Как отмечает Общественная служба новостей, ранее ошибки военкоров уже приводили к похожим инцидентам. Официально сведения об ударе ВСУ по базе не подтверждаются. 

Источник: Авиа.Про • Требует проверки
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