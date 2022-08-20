В украинских ударах по Крыму обнаружилось несколько нестыковок

В украинских ударах по Крыму обнаружилось несколько нестыковок
Фото: t.me/razvozhaev
До сих пор неизвестно, какое именно оружие используют украинцы

Украинская сторона на текущей неделе предприняла несколько попыток нанести удары по Крыму – эксперт "Свободной прессы" Сергей Ищенко считает, что если бы ВСУ предприняли не точечный, а массированный удар, то избежать жертв бы не вышло. Однако он отмечает, что в этих обстрелах есть несколько нерешенных загадок. 

Вопросы вызывает точка, с которой велась координация атакой на Бельбек. Логичнее всего, по его оценке, было делать это из Одессы – до Крымского полуострова нужно преодолеть порядка 300 км. В теории это мог бы сделать турецкий "Байрактар", если бы не одно "но" – максимальная дальность управления им 150 км. 

Американские или норвежские ракеты, которые есть в арсенале ВСУ, долететь до Крыма тоже не в состоянии. Других подобных вооружений украинская армия официально не получила. 

Ищенко полагает, что этому может быть два объяснения. Первый вариант подразумевает, что американцы в тайне поставили украинцам дальнобойное вооружение, ранее согласившись, что удары по Крыму выходят за пределы соглашения о ненападении оружием США на российские территории, поскольку в Вашингтоне не признают принадлежность полуострова РФ. Второй касается вероятной атаки со стороны моря. Эксперт не исключает, что экипаж какого-то грузового корабля, который заходит в Азовское море, мог согласиться позволить солдатам НАТО зайти на борт. По его словам, сейчас в акватории пограничники особо не досматривают суда. 

Однако наибольшее недопонимание у специалиста вызывает вопрос, почему факт атаки на Крым был обнаружен только тогда, когда цель пролетела через все Черное море – ни истребители, ни C-400 при нейтрализации задействованы не были. Беспилотник или ракету уничтожили "Панцири", дальность которых не более 20 км. Это, по его мнению, озадачивает и военное руководство.

Источник: Свободная пресса ✓ Надежный источник
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