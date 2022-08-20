НАТО готово вмешаться в конфликт на Украине при новом условии

НАТО готово вмешаться в конфликт на Украине при новом условии
Фото: Xander Heinl/PHOTOTHEK/www.globallookpress.com
Западные страны обвиняют во всем Россию

Британский политик Тобиас Эллвуд полагает, что утечка радиации с Запорожской АЭС может полноценно считаться атакой на европейские страны, которые входят в состав НАТО. Его слова приводит Regnum.

Такое заявление он сделал на фоне появления статьи в газете The Times о том, что Россия якобы готовит провокации на атомной электростанции. По его мнению, любое умышленное повреждение реактора может рассматриваться как необходимое условие для вступления в силу пятой статьи кодекса альянса, которая подразумевает, что нападение на одно государство содружества рассматривается как нападение на всез участников НАТО и дает право делать ответные военные шаги. 

Похожее с Эллвудом мнение выразил и американский конгрессмен от штата Иллинойс Адам Кинзингер, который заявил, что любая утечка радиации с Запорожской АЭС приведет к гибели людей – а это автоматическая пятая статья кодекса. 

Сейчас ЗАЭС контролируется российскими войсками, которые регулярно попадают под обстрел со стороны ВСУ. Западные политики считают, что Россия должна вывести с атомного объекта войска и передать контроль Украине, а после допустить туда сотрудников МАГАТЭ для инспекции. Для этого президент Франции Эммануэль Макрон даже позвонил Владимиру Путину спустя долгое время отсутствия переговоров на фоне спецоперации.

Источник: Regnum ✓ Надежный источник
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