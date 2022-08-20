В анализах военных обнаружили органический яд

Российские солдаты, которые несли службу около Васильевки в Запорожской области были отравлены – их доставили в госпиталь с сильно выраженными симптомами.

Как сообщили в Минобороны России, это произошло еще 31 июля. Анализы, взятые у военных, подтвердили наличие в организме отравляющего вещества ботулотоксина типа "В". Дополнительное исследование подтвердило, что солдаты были отравлены.

"Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России", – сказано в сообщении ведомства.

Также в министерстве подтвердили, что глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен боевыми отравляющими веществами. Ранее официально эта версия не подтверждалась. Сейчас по этому делу проводится дополнительное расследование.