Россия заполучила три необычных трофея украинской армии в Херсоне

Россия заполучила три необычных трофея украинской армии в Херсоне
Фото: соцсети
ВСУ оставили их за ненадобностью

В самом начале СВО, во время освобождения Херсона, российская армия смогла забрать три трофея, которые стояли на учете у украинской армии. Об этом сообщает журналист Forbes Дэвид Экс.

По его словам, ВС РФ достались три легкомоторных вертолета Ми-2, которые использовались украинцами для летных тренировок и операций связи. Журналист заявил, что они являются необычными воздушными суднами.

Экс пишет, что у ВСУ эти вертолеты были не очень популярны – это может объяснять, почему они остались стоять на аэродроме, когда город перешел под контроль российской стороны. Некоторое время назад в "Мотор Сич" предлагали модернизировать Ми-2, добавив к ним контейнеры для 80-миллиметровых ракет и цапфами для расчетных пулеметов на дверях кабины. Однако было решено, что это лишь увеличит нагрузку, сделает вертолет медленным и уязвимым, что будет небезопасно для экипажа. 

Потеря трех Ми-2, по его словам, примерно на четверть сократила запас четырехтонных трехлопастных вертолетов украинской армии. Всего у укранского авиационного полка до начала спецоперации в распоряжении было около дюжины ударных вертолетов Ми-24, 20 транспортных Ми-8 или Ми-17 и три Ми-2.

Журналист полагает, что последние в военных действиях не использовались в принципе. При этом потерю Украине собирается возместить Латвия, пообещав передать пару своих Ми-2, а Польша предоставила свою модифицированную версию вертолета. 

Источник: Forbes ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Берлине выдвинули Москве новые обвинения

Немецкие власти считают РФ причастной к "дезинформации" внутри страны

Эксперт раскрыл тактику России в отношении Казахстана

Москва не переживает за ухудшение отношений между странами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей