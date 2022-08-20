ВСУ оставили их за ненадобностью

В самом начале СВО, во время освобождения Херсона, российская армия смогла забрать три трофея, которые стояли на учете у украинской армии. Об этом сообщает журналист Forbes Дэвид Экс.

По его словам, ВС РФ достались три легкомоторных вертолета Ми-2, которые использовались украинцами для летных тренировок и операций связи. Журналист заявил, что они являются необычными воздушными суднами.

Экс пишет, что у ВСУ эти вертолеты были не очень популярны – это может объяснять, почему они остались стоять на аэродроме, когда город перешел под контроль российской стороны. Некоторое время назад в "Мотор Сич" предлагали модернизировать Ми-2, добавив к ним контейнеры для 80-миллиметровых ракет и цапфами для расчетных пулеметов на дверях кабины. Однако было решено, что это лишь увеличит нагрузку, сделает вертолет медленным и уязвимым, что будет небезопасно для экипажа.

Потеря трех Ми-2, по его словам, примерно на четверть сократила запас четырехтонных трехлопастных вертолетов украинской армии. Всего у укранского авиационного полка до начала спецоперации в распоряжении было около дюжины ударных вертолетов Ми-24, 20 транспортных Ми-8 или Ми-17 и три Ми-2.

Журналист полагает, что последние в военных действиях не использовались в принципе. При этом потерю Украине собирается возместить Латвия, пообещав передать пару своих Ми-2, а Польша предоставила свою модифицированную версию вертолета.