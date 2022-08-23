Французский лидер обвинил Москву в мировом кризисе

Россия является единственной страной, которая ответственна за продовольственный кризис и ситуацию с энергетической сферой в мире. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита "Крымская платформа" в Киеве.

По его словам, именно Россия приняла решение напасть на Украину 24 февраля. В результате это привело к дестабилизации международного порядка и последовавшими за всем нарушениями на гуманитарном уровне.

"Против этого не может быть ни слабости, ни духа компромисса, потому что это вопрос нашей свободы для всех и мира во всем мире", – приводит его слова Alarabiya.

Президент пообещал, что решимость Запада в поддержке Украины даже спустя шесть месяцев не изменилась. Он пообещал оказывать Киеву помощь и в дальнейшем.

Несколько дней назад между Макроном и Путиным состоялся телефонный разговор впервые с конца мая. Лидеры обсудили различные вопросы вокруг Украины, а также ситуацию с ЗАЭС. По заявлению Елисейского дворца, российский президент допустил возможность пересмотра требований к визиту специалистов МАГАТЭ на ядерный объект.