Просчет США привел к неожиданным последствиям для России - СМИ

Просчет США привел к неожиданным последствиям для России - СМИ
Фото: Haiyun Jiang - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцев раскритиковали за недальновидные шаги против Москвы

Последние 50 лет внешнюю политику Вашингтона крайне сложно назвать удачной – небольшие успехи чередуются с крупными провалами, подобными Ираку, Сирии, Афганистану, пишет обозреватель чешского издания iDNES Томаш Прохазки. Даже украинский конфликт и политика западных стран на этом фоне сыграла с США злую шутку.

Журналист считает, что администрации Байдена удалось сделать то, к чему Владимир Путин стремился долгие годы своего правления – максимально сблизиться в политическом плане с Китаем. Сейчас между странами надежное стратегическое партнерство, и маловероятно, что Запад сможет этому противостоять. 

Прохазки отмечает, что после вмешательства США в политику других стран стабильности нигде не прибавилось. Это касается Афганистана, где царит настоящий хаос, голода в Йемене, Ливии, которое практически не воспринимается как государство, Ирака с пустующим последний год правительством, и украинского кризиса, который практически перестал фигурировать на главных страницах мировых СМИ. 

Однако сейчас страны Запада не могут бросить Украину на произвол судьбы – перед Европой и США стоит сложная диллема, что делать дальше. Обозреватель указал, выиграть в противостоянии с ядерной державой военным путем не выйдет. В данной ситуации есть только путь переговоров и компромисс, благодаря которому ни одна из сторон не выйдет побежденной.

"Тактика, согласно которой мы тем быстрее достигнем мира, чем больше оружия и боеприпасов пошлем на Украину, по своей сути не просто наивна и безответственна, но и крайне опасна. Она опасна для Украины так же, как и для всей Европы", – пишет он.

При этом США в данной ситуации абсолютно спокойны, поскольку им в случае эскалации ничего не угражает. 

Источник: iDNES ✓ Надежный источник
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