Эксперт объяснил странности с атакой Крымского полуострова

Нанесение ударов по Крыму со стороны Украины породило в СМИ множество вопросов и теорий, каким вооружением ВСУ смогли это совершить, если официально западные страны не передавали ничего, что способно пролететь такое расстояние. Появилось две ключевые версии: американцы тайно передают украинцам оружие, либо украинские военные смогли собрать собственную дальнобойную ракету, основываясь на различных разработках. Обозреватель "Свободной прессы" Сергей Ищенко полагает, что последний вариант может быть довольно вероятен.

Он обратил внимание на статью американского журнала Military Watch, где эксперты предполагают модификацию Киевом советских ракет типа Х-55 и Х-58.

"Если эта прилетевшая из США версия вдруг подтвердится, она мгновенно станет очень неприятной новостью для всей России. Поскольку тогда окажется, что Киев уже подошел или вот-вот подойдет к обладанию неядерным стратегическим оружием, позволяющим поражать цели на просто огромном удалении от госграницы с Украиной", – пишет он.

Ищенко предполагает, что в таком случае удар по Новофедоровке мог быть простым испытанием нового оружия. По его предположению, над разработкой Киев мог работать вместе с американцами, поскольку способных модифицировать подобную ракету специалистов в стране не осталось.

В качестве подтверждения своей гипотезы эксперт привел слова Петра Порошенко, сказанные в 2019 году. Тогда президент заявлял, что у страны появилась ракета, способная пролететь более тысячи км до цели. В России к этому отнеслись снисходительно, боевых испытаний оружия проведено так и не было. Однако он обращает внимание, что соответствующие полигоны есть только на российской и казахстанской территориях.

Позже, в конце мая этого года, Сергей Шойгу говорил, что существует угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки, которыми и являются ракеты повышенной дальности. Ищенко полагает, что российская разведка уже тогда могла знать о наличии у ВСУ подобного типа вооружения. Это в какой-то степени может объяснять, почему была затеяна спецоперация.