Россия придумала способ заключить мирный договор с Украиной

Россия придумала способ заключить мирный договор с Украиной
Фото: pixabay.com
Российский президент решил воспользоваться приемом Александра I

Аналитики информагентства Reuters полагают, что Владимир Путин придерживается в украинском конфликте тактики, которая помогла России одержать победу над Наполеоном, а позже и над Гитлером – это холодные зимы. По их информации, так Москва планирует сподвигнуть Киев к заключению мирного соглашения.

Украинские власти заявляют, что единственный вариант перемирия – это возвращение к прошлым границам и вывод российских войск с территории страны. Однако такие условия для Кремля неприемлемы. Источники, близкие к российской администрации президента, утверждают, что Москва делает ставку на рост стоимости энергоносителей, полагая, что дефицит топлива убедит европейцев оказать давление на Киев. 

По словам собеседников, у России есть достаточно времени, чтобы подождать такого исхода событий. Они прогнозируют, что из-за нехватки топлива в Европе начнутся беспорядки, протесты, простые граждане станут жить хуже. 

"Некоторые европейские лидеры могут дважды подумать, прежде чем продолжать поддерживать Украину, и решить, что пришло время для сделки", – заявили источники.

Они сообщили изданию, что некоторые бреши в единстве ЕС уже просматриваются, а тяжелая зима может их только усилить.

При этом источники в американской администрации утверждают, что нет никаких признаков того, что позиция Европы по поддержке Украины может пошатнуться. Киев, в свою очередь, считает, что после многомиллионной помощи и поднявшегося духа украинской армии у них есть шанс изменить ситуацию на местах. 

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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