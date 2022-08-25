За последний год данные сильно поменялись

Украинская социологическая группа "Рейтинг" провела соцсопрос, чтобы узнать, как у украинцев изменились некоторые взгляды после начала спецоперации.

Большинство граждан верит, что страна сможет отразить наступление российской армии – такую позициу озвучили 93% опрошенных. Среди слов, которыми украинцы описывают свою страну, чаще всего встречаются "свободная", "сильная", "цветущая", "мирная" и "счастливая".

Порядка 94% опрошенных считают себя гражданами Украины, половина – европейцами, 10% назвали себя советским человеком, а 80% от такого определения отказались.

Дома по-украински стали разговаривать 51% украинцев, раньше этот показатель был 48%. При этом 19% считают русский язык родным.

Среди опрошенных 81% заявил, что негативно относится к россиянам – в прошлом году этот показатель составлял 41% – 14% нейтрально, а 3% – положительно. Отношение к белорусам тоже испортилось. Если в апреле прошлого года о негативном говорили только 4% граждан, то сейчас об этом рассказали 52%. К проживающим на Украине россиянам они преимущественно относятся нейтрально, а к жителям ЛНР и ДНР о нейтральном отношении заявили 32% опрошенных, а 47% – об отрицательном.