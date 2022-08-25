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Украинская социологическая группа "Рейтинг" провела соцсопрос, чтобы узнать, как у украинцев изменились некоторые взгляды после начала спецоперации.
Большинство граждан верит, что страна сможет отразить наступление российской армии – такую позициу озвучили 93% опрошенных. Среди слов, которыми украинцы описывают свою страну, чаще всего встречаются "свободная", "сильная", "цветущая", "мирная" и "счастливая".
Порядка 94% опрошенных считают себя гражданами Украины, половина – европейцами, 10% назвали себя советским человеком, а 80% от такого определения отказались.
Дома по-украински стали разговаривать 51% украинцев, раньше этот показатель был 48%. При этом 19% считают русский язык родным.
Среди опрошенных 81% заявил, что негативно относится к россиянам – в прошлом году этот показатель составлял 41% – 14% нейтрально, а 3% – положительно. Отношение к белорусам тоже испортилось. Если в апреле прошлого года о негативном говорили только 4% граждан, то сейчас об этом рассказали 52%. К проживающим на Украине россиянам они преимущественно относятся нейтрально, а к жителям ЛНР и ДНР о нейтральном отношении заявили 32% опрошенных, а 47% – об отрицательном.
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