Два государства ЕС начали тайную борьбу за прекращение конфликта на Украине

Два государства ЕС начали тайную борьбу за прекращение конфликта на Украине
Фото: Silas Stein/dpa/www.globallookpress.com
Берлин и Франция обеспокоены последствиями победы Киева

Российско-украинский конфликт может затянуться надолго, и на этом фоне главный вопрос состоит в том, как долго Евросоюз будет сохранять единство в отношении поддержки Украины. Уже сейчас в Европе два государства начали тайное сопротивление странам-"ястребам", которые выступают за масштабное наращивание санкций и увеличенные поставки вооружения, пишет обозреватель европейского Politico Муджтаба Рахман. Это Германия и Франция.

Макрон и Шольц публично солидарны с общепринятой в ЕС позицией в отношении Украины. Они говорят о том, что нужно продолжать поддерживать государство, несмотря на усиление кризиса внутри собственной страны, передает "Свободная пресса". Однако в действительности и Берлин, и Париж больше поддерживают скорейшее дипломатическое урегулирование конфликта с возможной уступкой территорий. 

Другой аспект – Макрон и Шольц опасаются того, что может повлечь за собой вероятная победа Киева, и получится ли этого достичь без прямого вмешательства НАТО в конфликт. Политики также не знают наверняка, решится ли Россия использовать на Украине нетрадиционные виды вооружений. 

"Но пока поддержка США военных действий на Украине остается неизменной, в интересах единства внутри ЕС Берлин и Париж вряд ли будут публично противоречить позиции более ястребиных стран-членов блока из Центральной и Восточной Европы", – пишет журналист.

Для конфликта это означает, что отстаивать дипломатическое урегулирование они не будут ни в этом, ни, вероятно, в следующем году, сообщает телеканал "360". Внутренние противоречия лишь скажутся на скорости принятия последующих санкций в отношении России и на их вероятном наборе. 

Рахман подытожил, что даже несмотря на испытания внутри европейского единства, маловероятно, что Евросоюз сможет отступить от взятых на себя обязательств по поддержке Украины. 

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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