Названо единственное навредившее России оружие НАТО в арсенале ВСУ

Названо единственное навредившее России оружие НАТО в арсенале ВСУ
Фото: Cover Images/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Многое из поставленного другими странами не оправдало ожиданий

Некоторые виды западного оружия, которые были поставлены украинским солдатам, оказались не настолько действенными, как о них говорили. Однако есть одно, которое смогло оказать серьезное сопротивление российской армии, рассказал военный эксперт Евгений Норин изданию "Украина.ру". 

Больше всего надежд не оправдали NLAW  и Javelin. Они оказали эффект на ход боевых действий, но не своими производственными характеристиками, а исключительно объемами поставок. В действительности ничего выдающегося они из себя не представляют. 

Норин рассказал, что гаубицы M-777, получившие прозвище "три топора", оказались слабоживучими под огневым обстрелом. К тому же российские военные объявили на них условную охоту – как только появляется информация, что где-то разместили подобное вооружение, по позициям производят мгновенный удар.

Bayraktar продемонстрировали себя не так хорошо, как ожидалось – против российской армии они были менее действенны, как в отношении армянских или сирийских военных.

Единственным эффективным западным оружием в арсенале ВСУ оказались РСЗО Himars. По словам эксперта, на деле они являются "серьезной штукой, которая приносит оперативно-тактический эффект". Благодаря им применение российской авиации удалось значительно ограничить. 

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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