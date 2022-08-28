Многое из поставленного другими странами не оправдало ожиданий

Некоторые виды западного оружия, которые были поставлены украинским солдатам, оказались не настолько действенными, как о них говорили. Однако есть одно, которое смогло оказать серьезное сопротивление российской армии, рассказал военный эксперт Евгений Норин изданию "Украина.ру".

Больше всего надежд не оправдали NLAW и Javelin. Они оказали эффект на ход боевых действий, но не своими производственными характеристиками, а исключительно объемами поставок. В действительности ничего выдающегося они из себя не представляют.

Норин рассказал, что гаубицы M-777, получившие прозвище "три топора", оказались слабоживучими под огневым обстрелом. К тому же российские военные объявили на них условную охоту – как только появляется информация, что где-то разместили подобное вооружение, по позициям производят мгновенный удар.

Bayraktar продемонстрировали себя не так хорошо, как ожидалось – против российской армии они были менее действенны, как в отношении армянских или сирийских военных.

Единственным эффективным западным оружием в арсенале ВСУ оказались РСЗО Himars. По словам эксперта, на деле они являются "серьезной штукой, которая приносит оперативно-тактический эффект". Благодаря им применение российской авиации удалось значительно ограничить.