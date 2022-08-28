Евросоюз принял решение по запрету выдачи виз для Россиян

Евросоюз принял решение по запрету выдачи виз для Россиян
Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Официальное заявление сделают после саммита министров иностранных дел на следующей неделе

Европейские страны решили поддержать предложение Чехии по отказу от действия соглашения с Россией по упрощенной выдачи шенгенских виз. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники. 

Отказ от действия упрощенной визовой системы был предложен чешским правительством в качестве альтернативы полному запрету на выдачу виз россиянам, на котором настаивали прибалтийские страны и Польша, а противились Франция и Германия. 

Ожидается, что о решении будет объявлено во время двухдневного саммита министров иностранных дел ЕС в Праге, который стартует во вторник. Высокопостовленных чиновник, который участвовал в обсуждении инициативы, заявил, что россиянам "неуместно прогуливаться по европейским городам и пристаням". По его словам, такое решение подаст жителям России сигнал, что спецоперация неприемлема. 

Соглашение об упрощении визового режима с Россией действует с 2007 года. Отказ от него повлечет за собой увеличение числа документов, необходимых для оформления шенгена, сроков ожидания визы, а также рост стоимости оформления с 35 до 80 евро. При этом некоторые государства могут в одностороннем порядке прекратить выдавать визы своих стран россиянам, однако они должны будут пропускать людей, у которых есть виза другой страны, входящей в состав шенгенского соглашения. 

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
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